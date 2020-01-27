Hatem Ben Arfa, Valladolid ile imzalıyor

Hemen her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hatem Ben Arfa, La Liga takımlarından Valladaolid ile görülmelere başladı.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

İspanyol El Mundo'nun haberine göre; Rennes'ten ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Ben Arfa, Valladolid ile yaptığı görüşmelerde sona geldi ve İspanyol temsilcisi ile büyük oranda anlaştı.

Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak ve salı günü de kulüp tarafından bu transfer resmen açıklanacak.