Ensonhaber.com'a dön

Hawks galibiyeti unuttu

NBA'de Memphis Grizzlies'e deplasmanda 96-94 mağlup olan Atlanta Hawks, üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Yorum Yap

Hawks galibiyeti unuttu

Memphis Grizzlies'e deplasmanda mağlup olan Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks'un galibiyet hasreti dört maça çıktı.

Ev sahibi ekipte Tyreke Evans 22 sayı 2 ribaunt 3 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı 6 ribaunt 5 asistle, Andrew Harrison ise 10 sayı 4 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Hawks cephesinde milli basketbolcu Ersan İlyasova 30 dakika süre aldığı maçta 9 sayı 5 ribaunt 3 asist 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı. Kent Bazemore'un 19 sayı attığı mücadelede, Dennis Schröder 18 sayı 11 asistle double-double yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/kralspor/html/kral/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM