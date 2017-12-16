Hawks galibiyeti unuttu

Memphis Grizzlies'e deplasmanda mağlup olan Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks'un galibiyet hasreti dört maça çıktı.
Ev sahibi ekipte Tyreke Evans 22 sayı 2 ribaunt 3 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı 6 ribaunt 5 asistle, Andrew Harrison ise 10 sayı 4 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Hawks cephesinde milli basketbolcu Ersan İlyasova 30 dakika süre aldığı maçta 9 sayı 5 ribaunt 3 asist 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı. Kent Bazemore'un 19 sayı attığı mücadelede, Dennis Schröder 18 sayı 11 asistle double-double yaptı.