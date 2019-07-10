Hayri Kozak'tan ultrAslan'a: Sıkıysa gelin, öldürün beni

Galatasaray'da divan kurulu bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirildi. Güncel konular ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya üyelerden Hayri Kozak yaptığı açıklama ile damgasını vurdu.

Kozak, taraftar gruplarından ultrAslan'a tepki gösterdi.

"ÖLDÜRÜN LAN BENİ"

Hayri Kozak kürsüden taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Temmuz'da Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyete karşı Galatasaray'ın yanında olduğumuzu ve kulübü bu kafatasçılara bırakmayacağımızı göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde saat 10.30'da buluşuyoruz." açıklamasına srt çıkıştı.

Kozak "Ayaklarını denk alsınlar. Orada bir gün birine dayak atarlar ama bu camiayı onlara bırakmayız. Aklımızı başımıza alalım. Muhataplarımızı iyi tanıyalım. Burası dağ başı değil, Galatasaray. Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün lan beni." ifadelerini kullandı.