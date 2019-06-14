Hazard 50 bin kişini önünde imza attı

Başkan Florentino Perez ve Hazard, son derece mutlu görünürken ikili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEP BU LAFI SÖYLEMEK İSTİYORDUM"

Perez, "Hazard harika bir oyuncu ve şimdi takımımızın bir parçası. Bizim hikayemiz yetenekli oyuncular tarafından yaratıldı. Uzun zamandır Hazard, Real Madrid'de demek istiyordum ve o gün geldi. Artık söyleyebilirim. Hazard, Real Madrid'de. Şimdi hep birlikte daha fazla zaferler, daha fazla kupalar kazanmak istiyoruz. Zidane önderliğinde harika bir ekibimiz olacak. Evine hoş geldin Hazard." dedi.

HAZARD: "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Hazard ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Real Madrid ile birlikte kupalar kaldırmak istiyorum. Çocukluğumdan beri bu formayı giymel hayalimdi." ifadelerini kullandı.

BERNABEU STADI: "MBAPPE'Yİ DE İSTİYORUZ'

Öte yandan Hazard'ın imza töreninde Bernabeu Stadı'nı dolduran Real Madrid taraftarlarının başkan Florentino Perez'den bir isteği daha oldu. Stadyumdaki taraftarlar "Mbappe'yi de istiyoruz." diye bağırdı.