Hazard: Benzema dünyanın en iyisi

Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard, Belçika basınına konuştu ve takım arkadaşı Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na alınması gerektiğini söylerken, İspanyol ekibinin tekrar canlanmasında büyük bir rol oynadığını belirtti.

Fransız golcünün yeteneğinin eşsiz olduğunu belirten Belçikalı, "Onunla 3-4 ay oynadıktan sonra dünyanın en iyi forveti olduğunu anladım. Bir forvet olarak takımı daha iyi hale getiriyor." dedi.

"FRANSA BENZEMA'SIZ DAHA ZAYIF"

2015'teki Valbuena krizinden sonra hiçbir milli maçta görev almayan Benzema'nın eksikliğinde Fransa'nın daha zayıf bir takım olduğunu söyleyen Hazard, "Benzeması olmayan bir takıma karşı oynamak her zaman daha kolay." ifadelerini kullandı. Real Madrid'in sezon başındaki kötü form grafiğiyle ilgili düşünceleri sorulan yıldız isim, "Her zaman daha iyisini yapabiliriz. Bence bir aydır gayet iyi gidiyoruz, maçları kazanıyoruz ve iyi oynuyoruz. Bu sayede ben de daha iyi oynuyorum. Şu an gayet iyiyim ve böyle devam etmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Karim Benzema, bu sezon Real Madrid'de en iyi başlangıçlarından birini yaparken, 15 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.