Hazard: Chelsea'de kalacağım

İngiltere Pfremier Lig takımlarından Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu.

BU SEZON BURADAYIM

Chelsea'nin Arsenal'i 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Hazard, "Dünya Kupası'nın ardından transfer ile ilgili söylediklerimi unutmadım ancak şu anda bir gerçek var ki o da Chelsea'de kalacağım. Kulüp ile sözleşmem devam ediyor ve Londra'da mutluyum, bu sezon burada kalacağım, önümüzdeki sezona ise bakacağız" dedi.

Chelsea'nin kendisi ile devam etmek istemesinin kendisini onurlandırdığının da altını çizen Hazard, "İngiltere'de transfer dönemi kapandı ve Chelsea'nin beni gönderip başka bir oyuncu için arayışa girmesi zaten düşünülemez. Chelsea oyuncu satabilir ancak başka bir oyuncu ile sözleşme imzalayamaz. Bunlar gerçekler. Chelsea taraftarıyla aramda özel bir bağ var ve bu bağı Arsenal maçında da bana hissettirmeleri beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.