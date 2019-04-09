Hazard: Chelsea'den daha ayrılmadım

Premier Lig'de West Ham United'ı 2-0 mağlup eden Chelsea'de takımının gollerini atan Eden Hazard, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

West Ham United taraftarının, Real Madrid'e transfer olduğu yönündeki tezahüratlar hakkında konuşan Eden Hazard, "Onlar yanılıyor. Şu an sadece Chelsea'ye odaklandım. Sezon sonuna kadar Chelsea'nin hedeflerini düşüneceğim. Ligi ilk 4'te bitirmek ve Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Halen yapacak çok işimiz var. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Eden Hazard sözlerini, "İyi bir form grafiği yakaladık. Üst üste maçlar kazanıyoruz. Ama bunu devam ettirmek önemlidir. Her iki turnuvada da en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız" ifadeleriyle tamamladı. Chelsea'de bu sezon 42 maça çıkan Hazard, 19 gol attı ve 12 asist yaptı.