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Hazard: Finale çıkmak istiyoruz

Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Eden Hazard, güçlü bir takım olduklarını ve Dünya Kupası'nda finale yükselmek istediklerini söyledi.

Hazard: Finale çıkmak istiyoruz
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Belçika'nın Tunus'u 5-2 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Eden Hazard, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Belçika, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na oldukça iddialı başladı. Grubun ilk maçında Panama'yı 3-0 mağlup eden Belçika, ikinci maçta ise Tunus'u 5-2 gibi net bir skorla yenerek favorilere gözdağı verdi.

FİNALE YÜKSELMEK İSTİYORUZ

2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e elendiklerini hatırlatan Hazard, ''Çok iyi bir takımız. Finale kadar yükselmek istiyoruz. 4 sene önce Arjantin'e elenmiştik. Eğer şimdi onlarla eşleşirsek çok farklı olur. 4 sene öncekinden daha güçlüyüz.'' sözlerini kullandı.

RİSKLİ OYNADILAR İŞİMİZ KOLAYLAŞTI

5-2'lik Tunus galibiyetini de değerlendiren yıldız futbolcu, ''Tunus bize çok alan bıraktı, riskli bir oyun oynadılar. Bizim de böyle oynamamız kolaylaşıyor.'' dedi.

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