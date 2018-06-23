Hazard: Finale çıkmak istiyoruz

Belçika'nın Tunus'u 5-2 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Eden Hazard, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Belçika, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na oldukça iddialı başladı. Grubun ilk maçında Panama'yı 3-0 mağlup eden Belçika, ikinci maçta ise Tunus'u 5-2 gibi net bir skorla yenerek favorilere gözdağı verdi.

FİNALE YÜKSELMEK İSTİYORUZ

2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e elendiklerini hatırlatan Hazard, ''Çok iyi bir takımız. Finale kadar yükselmek istiyoruz. 4 sene önce Arjantin'e elenmiştik. Eğer şimdi onlarla eşleşirsek çok farklı olur. 4 sene öncekinden daha güçlüyüz.'' sözlerini kullandı.

RİSKLİ OYNADILAR İŞİMİZ KOLAYLAŞTI

5-2'lik Tunus galibiyetini de değerlendiren yıldız futbolcu, ''Tunus bize çok alan bıraktı, riskli bir oyun oynadılar. Bizim de böyle oynamamız kolaylaşıyor.'' dedi.