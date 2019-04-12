Hazard: Futbolun Zidane'e ihtiyacı var

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

"ZİDANE'IN DÖNÜŞÜNE SEVİNDİM"

İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan ve zaman zaman adı Real Madrid'le anılan Hazard, Zidane'a olan hayranlığını açık açık ifade etti.

RMC Sport'a konuşan Hazard, ''Ben Real Madrid futbolcusu değilim ama bir Zidane destekçisi olarak, onun geri dönüşüne çok sevindim. Futbolun Zidane'a ihtiyacı var, Zidane'ın dönüşü Real Madrid ve taraftarlar için çok iyi. Ancak diğer takımlar için biraz dezavantaj olabilir. Çünkü Real Madrid, Zidane yönetiminde çok fazla şey kazandı'' dedi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞMADI

Adı sık sık transfer dedikodularına karışan Eden Hazard, gelecekle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu ise geçiştirdi.

Chelsea'nin başarısına odaklandığını dile getiren futbolcu, ''Geleceğim, şu anda konuşmak istediğim bir şey değil. Sağda solda söylentiler çıkıyor. Chelsea'de bir ayım daha var. Eğer Avrupa Ligi'ni kazanırsak sezon sonunda her şey daha güzel olur. Bunun için her şeyimizi vermek zorundayız'' dedi.

Chelsea'deki sözleşmesi 2019-2020 sezonunun sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu, Londra devindeki yedinci sezonunu geçiriyor.