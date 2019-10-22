Hazard, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Real Madrid'de teknik direktör Zidane'nın da geleceği sorgulanmaya başlandı.

"Zidane için son şans" yorumları İspanya'da yüksek sesle konuşulmaya başlarken; Real Madrid'de hedefte olan bir diğer isim de Eden Hazard.

HAZARD, FORMA İSTEDİ

Eşinin doğumu nedeniyle Mallorca maçının kadrosuna alınmayan yıldız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak olan maç öncesinde Zidane ile özel bir görüşme gerçekleşirdi.

İspanya basınından Dondiario'da yer alan habere göre; Belçikalı futbolcu kritik maç öncesi forma istedi.

Hazard'ın Fransız hocaya "İstanbul'da büyük bir gece olacak. Galatasaray'a karşı %200'ümü vereceğim" dediği öğrenildi.