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Hazard: Gitmek istediğim takımı biliyorsunuz

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Hazard, İngiliz kulübünün izin vermesi durumunda Real Madrid forması giymek istediğini söyledi.

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Hazard: Gitmek istediğim takımı biliyorsunuz

2018 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'yi 2-0 mağlup eden Belçika'da yıldız oyuncu Eden Hazard maç sonrası transfer itirafında bulundu.

Chelsea'nin 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, maç sonrası yaptığı açıklamada Real Madrid transferi konusunda sinyaller verdi.

SİZ BİLİYORSUNUZ

Sürpriz bir şekilde geleceği hakkında konuşan Hazard konuyla ilgili ''Chelsea'de geçirdiğim 6 muhteşem yılın ardından belki de farklı şeyler keşfetmenin zamanı gelmiştir. Gidecek miyim kalacak mıyım, bunun kararını verebilirim ancak son noktayı Chelsea koyacak. Eğer gitmemi isterlerse, tercih edeceğim yeri biliyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid için bir süredir adı geçen isimler arasında Eden Hazard da yer alıyor. Hazard dışında Real'in gündeminde Neymar, Mbappe, Kane de yer alıyor.

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