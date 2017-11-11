Hazard Manchester City'e övgüler yağdırdı

Premier Lig'i geçen sezon şampiyon tamamlayan Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard'dan bu sezon ligi kasıp kavuran Manchester City'e övgü yağdı.

CİTY ÇOK NET EN İYİ TAKIM

Belçika basınına konuşan Hazard, "Manchester City şu anda ligin çok net en iyi takımı. Bunu 11 haftada 10 galibiyet ve sadece bir beraberlik alarak gösterdiler. Kevin De Bruyne de ligin en iyi oyuncusu. Guardiola'nın sisteminde çok önemli bir rol üstlendi. Potansiyelinin tamamını gösterebiliyor. Ligin başından beri en iyi futbolcu... Çok iyi oynayan bir takımda kalitesini harika bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Kevin Du Bruyne, geçen yıl ülkesinde vatandaşı Hazard'ı geçerek "Yurt dışında oynayan en iyi Belçikalı futbolcu" seçilmişti.

Hazard, De Bruyne'nin Belçika Milli Takımı'nda sergilediği performansın eleştirilmesi hakkında da "Oynadığı her maç her şeyini veriyor. City'den farklı bir rol üstlendiğini de unutmamak gerek. Bizim için en önemlisi Dünya Kupası. De Bruyne orada olacak ve fark yaratacak; göreceksiniz" dedi.