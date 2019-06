Hazard: Real haricinde başka bir kulüp için ayrılmazdım

Chelsea'den ayrılarak 100 milyon euro transfer bedeliyle 5 yıllığına Real Madrid'e giden Belçikalı yıldız Hazard, İngiliz kulübünden ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamalarda, oldukça zor bir karar vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başka bir kulüp için Chelsea'yi bırakmazdım" diyen Hazard, Chelsea'den ayrılmanın kariyerinin en büyük ve en zor kararı olduğunu belirtti.

Eden Hazard sözlerine şu şekilde devam etti:

"Chelsea'de geçirdiğim her andan memnundum ve bir an dahi ayrılmayı düşünmedim. Real Madrid haricinde başka bir kulüp için ayrılmazdım. İster ABD, Sunderland'de, ister Stamford Bridge'de bir Salı akşamı ya da Rusya'da bir Perşembe akşamı olsun beni desteklediniz, futbol oynamayı ve kendim olmayı her zaman teşvik ettiniz. Chelsea ve özellikle Chelsea taraftarları benim için her zaman özel olacak. Gelecek sezon ilk işim Chelsea'nin maç sonuçlarına bakmak olacak. Umarım gelecek sezon ve bundan sonra her sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile karşılaşırız"