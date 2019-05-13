Hazard, Real Madrid'de

Zidane ve Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından çok zor bir dönemden geçen Real Madrid, Fransız teknik adamın dönüşüne rağmen toparlanamadı.

100 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax'a elenen, ligde ise şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, gelecek sezon için kolları sıvadı. İspanyol devi Hazard transferini noktaladı.

Fransız L'Equipe gazetesi, Fransız Teknik Direktör Zidane'ın Hazard'ı Real Madrid'e transfer ettiğini duyurdu. Her fırsatta Zidane'a büyük hayranlık duyduğunu ifade eden Hazard'ın da bu transferden son derece memnun olduğu aktarıldı.

Real Madrid ile Chelsea'nin 100 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaştıkları ve transferin Avrupa Ligi finalinin ardından açıklanacağı yazıldı.

Chelsea ile Arsenal, 29 Mays'ta Bakü'de UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.