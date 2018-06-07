Hazard: Salah için Mısır'ı destekleyeceğim

Belçika'nın Mısır ile oynadığı hazırlık karşılaşması sonrasında basına açıklamalarda bulunan Chelsea'nin yıldız ismi Eden Hazard, arkadaşı olan Mısır Milli Takımı'ndan Muhammed Salah hakkında konuştu.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Basın toplantısında, maçın değerlendirmesini yapan Belçikalı yıldız, "Mısır gibi kaliteli bir kadroya sahip olan bir takımı 3-0 yendiğimiz için mutluyum, ilk golü erken bulmamız bizim için oyunu çok kolaylaştırdı, attığımız golden sonra oyunun kontrolü hep elimizde tuttuk." sözlerini kullandı.

SALAH İÇİN MISIR'I DESTEKLEYECEĞİM

Şampiyonlar Ligi finalinde geçirdiği sakatlık sebebiyle bu maçta oynayamayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah hakkında da konuşan Hazard, "Umarım çabuk iyileşir ve Dünya Kupası'nda ülkesinin ilk maçına yetişir. O benim arkadaşım ve onu Rusya'daki turnuvada görmek istiyorum. Onun için Dünya Kupası'nda Mısır'ı destekliyeceğim" dedi.