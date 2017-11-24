Hazard: Salah mükemmel bir oyuncu

Hazard, Salah'ın çok üst düzey bir futbolcu olduğunu dile getirdi. Premier League'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

"ÇOK ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

Mücadele öncesi Chelsea'nin 25, Liverpool'un 22 puanı bulunuyor. İki takımın en önemli kozları ise üretken orta saha oyuncuları; Eden Hazard ve Mohamed Salah. Salah'ın ligde 9 gol ve 2 asisti, Hazard'ın ise; 3 gol ve bir asisti var. Zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Hazard, daha önce kısa bir dönem Chelsea forması giyen Salah'ın Londra ekibinde yeteri kadar şans bulamadığı görüşünü savundu.

Belçikalı yıldız, Salah ile halen arkadaş olduklarını belirtirken, "Çok çok üst düzey bir futbolcu. Bana kalırsa Chelsea'de çok fazla yer bulamadı. O dönemi hatırlıyorum; ben - Willian ve Oscar oynuyorduk. Bu yüzden Salah için zor bir süreçti. Ama şu bir gerçek ki o harika bir futbolcu" değerlendirmesini yaptı.

Salah'ın Chelsea'den oynayamadığı için ayrılmasını doğal karşıladığını dile getiren Hazard, Mısırlı futbolcunun milli takımını Dünya Kupası'na taşıdığını hatırlattı. Sezon başında kulüp transfer rekorunu kırarak Liverpool'a katılan Mohamed Salah, Chelsea'den ayrıldıktan sonra Liverpool ve Roma'da forma giymişti.