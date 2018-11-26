Hazard'dan ayrılık sinyali

Sezon başındaki transfer döneminde gündemin üst sıralarında yer alan isimlerin biri de Eden Hazard olmuştu. İsmi Real Madrid ile anılan Belçikalı, daha sonra Chelsea'de kalmaya karar vermiş ve söylentiler son bulmuştu.

Eden Hazard yine ayrılık sözleriyle dikkat çekti. Belçikalı futbolcu, Fransasız Kanal Plus televizyonuna geleceği hakkında konuşurken; sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kaldığını hatırlattı.

HAZARD: "GİDEBİLİRİM"

Şimdilik Chelsea'de kaldığını söyleyen Hazard, "Haziran ayında sözleşmemin bitmesine 1 yıl kalacak. Sözleşme uzatmazsam gidebilirim. Ocak ayında gideceğimi zannetmiyorum. Bunu külübe ve taraftarlara yapmam." diye konuştu.

2012'de Lille'den Chelsea'ye gelen ve oynadığı futbolla Londra ekibinin vaz geçilmezi olan Hazard, sezon sonunda ayrılmasının mümkün olduğunu belirtirken, "Geçmişte PSG ile bir görüşmemiz oldu; ancak ikna olmadım. Sezon sonu baktığımızda belki giderim belki de kariyerimi burada tamamlayacak sözleşmeyi imzalarım. Bir gün Fransa'ya dönecek olursam bu da Lille olur. Ancak şimdilik Fransa Ligi'ne dönme şansım yok." açıklamalarını yaptı.