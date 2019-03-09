Hector Herrera için Galatasaray açıklaması

Portekiz ekibi Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Hector Herrera için menajeri Gabriel Moraes'ten flaş açıklamalar geldi.

Portekiz'in A Bola gazetesine konuşan Moraes, Meksikalı orta saha için ''Herrera için geçen sezon Real Madrid'e gidiyor diyorlardı. Geçen ay Inter ve Roma ile imzaladı. Sonra Tottenham, Arsenal ve Galatasaray ile imzaladı. Şimdi de Atletico Madrid'e gitmiş. Bir kez daha tekrar ediyorum. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Hector, daha geleceğine karar vermedi. Şu anda sadece Porto'ya odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitmek istiyorlar.

ATLETICO MADRID İDDİASI

30 Haziran tarihinde Porto ile sözleşmesi bitecek olan Herrera'nın adı son olarak Atletico Madrid ile anılmıştı. Portekiz basını, Herrera'nın Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile çalışmak istediğini ve transferin bitme noktasına geldiğini iddia etmişti. 6 yıldır Porto'da bulunan ve 234 maça çıkıp 33 gol atan 28 yaşındaki Meksikalı futbolcunun bonservis değeri en az 20 milyon euro olarak gösteriliyor.