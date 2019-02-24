Hector Herrera menajeri G.Saray'ın teklifini doğruladı

Hafta içinde takımla beraber Portekiz’e giden Abdürrahim Albayrak’ın burada Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera’nın menajeriyle görüşeceği iddia edildi. Bu iddialar Meksikalı oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.

Matias Bunge yaptığı açıklamada, “İddialar doğru. Hector ile ilgilenen pek çok takım var. Türkler de, bize projelerinden bahsetti. Hector için planlarını anlattılar. Tatmin edici verimli bir sohbet oldu. Ama yeni bir takıma imza atmak için henüz erken” sözlerini kullandı. Play Mute Loaded: 79.39% Remaining Time 0:02 / 1:20Fullscreen