Hem futbol oynayacak hem de takım çalıştıracak

Japon futbolunun en kariyerli oyuncularından Keisuke Honda, Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne Victory'ye transfer oldu.

32 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Kamboçya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirildi. Honda, Melbourne Victory'de kendisi için düzenlenen imza töreninde kariyeriyle ilgili konuştu.

KAMBOÇYA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Japon yıldız, "Birkaç ay evvel Kamboçya Milli Takımı yetkililerine milli takımı çalıştırmak isteğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. Bu uzun süredir istediğim bir şeydi. Aslında futbolu bırakmayı düşünüyordum ama Melbourne Victory bana harika bir teklif yaptı. Üstelik Kamboçya'yı çalıştırma kararıma da saygı duyuyorlar. Sorumluluklarım arttığı için üzerimdeki baskı da artacak." dedi.

Meksika kulübü Pachuca'dan Avustralya Ligi ekibi Melbourne Victory'e transfer olan Honda, 5 sezon CSKA Moskova, 4 sezon da Milan'da oynamıştı. 32 yaşındaki futbolcu, 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Japonya'nın Belçika'ya elenmesinin ardından milli takım kariyerini noktalamıştı. Honda, gelecek sene oynanacak Asya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen Kamboçya’yı 2023’teki turnuva için hazırlayacak.