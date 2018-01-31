Demir Grup Sivasspor için Londra'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Saivet'i, menajerlik şirketinden bir yetkili karşıladı.

27 yaşındaki Senegalli futbolcunun yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından öğle saatlerinde Sivas'a gideceği öğrenildi.

Henri Saivet Sivasspor için İstanbul'a geldi VİDEO





"SELAMÜN ALEYKÜM YİĞİDO"

Saivet, "Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Robinho çok fantastik bir futbolcu, onunla aynı saha da oynayabileceğim için çok mutluyum. Taraftara mesajım bizi desteklesinler. Elimden gelen her şeyi sahada yapacağım" dedi.

Bu arada Senegalli futbolcu taraftarlara Türkçe olarak "Selamün aleyküm Yiğido" dedi.