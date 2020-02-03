Henry Onyekuru asistle döndü

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.
Galatasaray'ın devre arasında Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Onyekuru, ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı.
Tedavisinin tamamlanmasıyla takımdaki yerini alan Nijeryalı futbolcu, maçın 82. dakikasında Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezon da takımlarında kiralık olarak forma giyen Onyekuru'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Nijeryalı futbolcu, maç sonunda taraftarlara "üçlü" çektirdi.