Henry Onyekuru: Ben Galatasaray'da kalırım

Galatasaray'ın, sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu bonservisiyle almak için nabız yoklamaya başlayacağı belirtildi.

Nijeryalı futbolcu Galatasaray'ın bu sezonki yaşadığı forvet sıkıntısında sorumluluk aldı ve takımın en golcü ismi olmayı başardı.

Fatih Terim'in perfromansından oldukça memnun kaldığı ve bonservisinin alınmasını isrtediği Onyekuru da sarı-kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor.

"EVERTON'LA ANLAŞIN KALIRIM"

Fatih Terim'in kalması yönünde rapor verdiği Henry Onyekuru için Everton'dan önce oyuncuyla görüşen yönetimin, "Burada çok mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izniyle ilgili bazı problemler yaşıyorum. Transferin nasıl olacağı fark etmez, kiralık ya da bonservis. Everton ile anlaşırsanız seve seve Galatasaray'da kalırım." dediği öğrenildi.

Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, bu sezon 9 gol atarak skor yükünü üstlenen oyunculardan biri oldu ve Terim'in takdirini topladı.