Henry Onyekuru evlendi

Galatasaray geçen sezon Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, 16 gol 4 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için İngiliz ekibine geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü Benin'de dünyaevine girdi.

ONYEKURU, BENİN'DE EVLENDİ

Uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Esty ile hayatını birleştiren Onyekuru'nun düğününe Niejrya Milli Takımı'ndan arkadaşları da geldi.

Düğününde yöresel kıyafetler giyen Nijeryalı futbolcunun, tişörtündeki aslan detayı gözlerden kaçmadı.

Onyekuru'nun damatlığı, Nijerya'da evlenen erkeklerin giydiği yerel bir kıyafet olmasına rağmen Galatasaray'ı çağrıştırmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan olumlu yorumlar aldı.

(Onyekuru'nun Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 20 yaşındaki Uzoho Francis de geçtiğimiz günlerde evlendi.)