Henry Onyekuru Monaco'da

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Fransa oldu.
15 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fransız ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için İngilizlere 13,5 milyon euro peşin + 1,5 milyon euro bonus verileceğini duyurdu.
BABEL ALININCA DÖNMEK İSTEMEDİ
Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların Babel'i transfer etmesinin ardından başka bir takım arayışına girdiği ve Monaco'da karar kıldığı öğrenildi.
14 GOL 4 ASİST
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna 14 gol 4 asistlik performansıyla büyük katkı sağlayan Onyekuru, bu sezon Monaco'nun başarısı ise ter dökecek.