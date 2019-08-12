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Henry Onyekuru Monaco'da

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

Henry Onyekuru Monaco'da
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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Fransa oldu.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fransız ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için İngilizlere 13,5 milyon euro peşin + 1,5 milyon euro bonus verileceğini duyurdu.

 

BABEL ALININCA DÖNMEK İSTEMEDİ

Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların Babel'i transfer etmesinin ardından başka bir takım arayışına girdiği ve Monaco'da karar kıldığı öğrenildi.

14 GOL 4 ASİST

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna 14 gol 4 asistlik performansıyla büyük katkı sağlayan Onyekuru, bu sezon Monaco'nun başarısı ise ter dökecek.

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