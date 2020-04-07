Henry Onyekuru: Premier Lig benim hayalim

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki durumu, kariyeri ve hedefleriyle ilgili geniş bir röportaj verdi.

Onyekuru; Everton, Monaco ve Galatasaray dönemini anlattı.

Nijeryalı oyuncu, Everton'a transferiyle ilgili, "Everton ile birlikte PSG beni istedi. Everton'a gittim çünkü Fransa Ligi'ni sevmiyordum ve Premier Lig benim hayalimdi." ifadesini kullandı.

Onyekuru, Monaco'ya transfer süreciyle ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Everton'da çalışma izni alamadım ve kafam da orada değildi. Monaco'ya gitme planım yoktu, bu planlı bir hareket olmadı. Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim ancak Everton Sportif Direktörü beni aradı ve benim için yeni bir kulüp bulduğunu söyledi.

Türkiye'de görüşmeler yapıyorlardı, bana iki kez kiralık olarak gitmemin mümkün olmadığını söylediler. Benim Monaco'ya gitmemi istediklerini biliyordum. Gitmekten başka çaren yoktu. Zorlamak, bir krize neden olmak istemedim. Everton'a dönüp, tek başıma idman yapabilirdim ve bunu istemedim. Monaco'ya gitmek, benim kararım değildi, ben Galatasaray'a dönmek istiyordum.

"JARDİM'LE SORUNLAR YAŞADIM"

Monaco'da işler planlandığı gibi gitmedi. Jardim ile sorunlar yaşadım. Bana 2. maçımdan sonra, çift forvetli ve kanat oyuncusunun olmadığı bir sisteme geçtiğini söyledi. Benim normaldeki pozisyonum olan sol kanata artık ihtiyaç yoktu. Benden sakin olmamı ve çalışmamı istedi.

Birkaç ay oynamadan çalışmayı kabul ettim ve hiçbir şey söylemedi bana. O günden itibaren sorunlar yaşamaya başladık."

Galatasaray'da geçirdiği ilk sezonun ardından geçtiğimiz şubat ayında bir kez daha sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Onyekuru, İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

Onyekuru'nun Galatasaray'a dönüş ve sarı-kırmızılı ekip hakkındaki görüşleri ise şöyle:

"GALATASARAY'A GELMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM"

"İstanbul'da mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve her sezon şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Monaco'nun benim devre arasında ayrılmama izin vereceğini biliyordum, Galatasaray'a gelmek için çok uğraştım, Galatasaray'da başarılı olmak için çok uğraştım. Monaco'da oynamam gerektiğini göstermek için de çok mücadele verdim.

Sıtma nedeniyle 5 gün hastanede yattım ve tedaviyle birlikte biraz kilo kaybetmeye, formunu da kaybetmeye başlıyorsun. Spor salonundaydım sürekli, günde 2 idman yaptım. Bunların hepsinin tekrar dönmek için yaptım. Önce 15-20 dakika oynamaya başladım, adım adım tekrar özgüvenimi kazandım.

"BÜYÜK BİR LİGDE OYNAMAK İSTİYORUM AMA ACELEM YOK"

Umarım Galatasaray'da daha büyük işler yaparım. Geçen sezon yaptıklarımı tekrarlarım ve geleceğin daha parlak olmasını sağlarım. Büyük bir ligde oynamak istiyorum ancak acelem yok. Geçen sezon hazırdım ancak olmadı, bu yüzden şimdi işlerin nasıl gelişeceğini görmek istiyorum.

"PREMİER LİG'E DÖNECEĞİM"

Tekrar Premier Lig'e döneceğim. Benim hayallerimden biri, Premier Lig'de oynamak. Sezon tekrar başladığında şampiyon olmak, kupalar kazanmak ve kendimi en yüksekte görmek istiyorum."