Henry Onyekuru sıtmayı atlattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onyekuru, devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takıma kiralandı.
Monaco'dan alınan Nijeryalı futbolcu henüz maça çıkmadan büyük bir şok yaşadı.
RAPORLARI TEMİZ ÇIKTI
Sarı-kırmızılı takımın devre arası kampına katılmadan önce ülkesi Nijerya'da tatil yapan Onyekuru'nun sıtmaya yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Sıtma parazitine maruz kalan Onyekuru, Galatasaray'ın doktorlarının erken teşhisi sayesinde ölümden döndü.
Geçirdiği ağır hastalık yüzünden takımıyla birlikte Antalya kampına katılamayan ve doktor kontrolünde olan kanat oyuncusu, sıtmayı atlattı.
Yoğun tedavi sonrasında raporları temiz çıkan Onyekuru'nun hafta sonuna karar taburcu olacağı, gelecek hafta ise idmanlara başlayacağı ifade edildi.
Nijeryalı futbolcunun beklenenden daha erken sahalara döneceği öğrenildi.
Onyekuru'yu hastanede ziyaret eden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 22 yaşındaki ismin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.