Henry: Zidane kovulacak iddiaları komik

Eski Fransız futbolcu Thierry Henry, Zidane'ın görevine son verilebileceği yönünde yapılan değerlendirmelerin komik olduğunu söyledi.
El Clasico'da Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet yaşayan Real Madrid'de eleştirilerin odak noktası teknik direktör Zinedine Zidane. Maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 14 puan gerisinde yer alan eflatun-beyazlı ekibin, ikinci yarıda ezeli rakibine yetişip, şampiyon unvanını koruması çok zor görünüyor.
İddialar Zidane ile yolların sezon sonunda ayrılabileceği yönünde. İngiltere'de futbol yorumculuğu yapan eski Fransız futbolcu Thierry Henry, Real Madrid'in Zidane'ın arkasında durması gerektiği görüşünü savunuyor.
Katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan Henry, "Zidane'ın kovulma dedikodularından bahsetmek bana komik geliyor. Takımın performansı düşerse işinizi kaybedebilirsiniz. Ama Zidane, Real Madrid ile birlikte inanılmaz işlere imza attı" diye konuştu.
Ocak 2016'da Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, 23 ayda eflatun-beyazlı ekiple 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 2 Uefa Süper Kupası, bir lig ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.