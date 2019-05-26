Henry'ye Real Betis talip oldu

La Liga'yı 10. sırada tamamlayan Real Betis, geçtiğimiz Ocak ayında Monaco'daki görevinden ayrılan Thierry Henry ile görüşüyor.
The Sun'da yer alan habere göre, İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile transfer görüşmelerini sürdüren Real Betis, Benitez'in geri adım atması üzerine rotasını Fransız teknik adam Thierry Henry'e çevirmiş durumda.
Henry'nin Ligue 1 ekiplerinden Monaco'daki ilk teknik direktörlük deneyimi 3 ay sürmüş, Fransız ekibi başarısız performansının ardından Henry ile yollarını ayırmıştı.
La Liga'daki son hafta maçında Real Madrid'i 2-0 yenerek ligi 10. sırada tamamlayan Real Betis, maçın ardından teknik direktör Quigue Setien ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.