Hentbol ligi tescil edildi

2Galatasaray hala Falcao'dan haber bekliyor
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu süreçte oyunculardan anlayış bekleyen sarı-kırmızılı yönetime, Radamel Falcao'dan henüz bir yanıt gelmedi.
6Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut baskısı
Pellegrini ve Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'dan gelen Erol Bulut isteği üzerine geri adım attı. Sarı-lacivertlilerde ibrenin, Bulut'a döndüğü öğrenildi.
74 büyükler 9 aylık bilançolarını açıkladı
Beşiktaş ve Trabzonspor'da nisan ayında 9 aylık bilançoların açıklanması üzerine, G.Saray ve F.Bahçe'den de açıklama geldi. Buna göre; en büyük zarar 246 milyon TL ile siyah-beyazlılara ait.
24 büyükler 9 aylık bilançolarını açıkladı
Beşiktaş ve Trabzonspor'da nisan ayında 9 aylık bilançoların açıklanması üzerine, G.Saray ve F.Bahçe'den de açıklama geldi. Buna göre; en büyük zarar 246 milyon TL ile siyah-beyazlılara ait.
4Galatasaray hala Falcao'dan haber bekliyor
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu süreçte oyunculardan anlayış bekleyen sarı-kırmızılı yönetime, Radamel Falcao'dan henüz bir yanıt gelmedi.
5Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut baskısı
Pellegrini ve Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'dan gelen Erol Bulut isteği üzerine geri adım attı. Sarı-lacivertlilerde ibrenin, Bulut'a döndüğü öğrenildi.