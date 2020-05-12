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Hentbol ligi tescil edildi

Basketbol ve voleybolun ardından Türkiye Hentbol Federasyonu da koronavirüs nedeniyle liglerin tescil edildiğini açıkladı.

| Haber Merkezi
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Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, "Ligleri tescil ettik, şampiyon olmayacak" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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