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Hentbolda Türkiye'nin konuğu Yunanistan

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Aksaray'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

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Hentbolda Türkiye'nin konuğu Yunanistan

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Aksaray'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLER 3. SIRADA

Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kosovalı hakem çifti Erdoan Vitaku-Arsim Vitaku yönetecek.

Gruptan çıkma şansı kalmayan milliler, 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Puanı olmayan Yunanistan ise dördüncü ve son sırada bulunuyor. Türkiye, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 25-19 kazanmıştı.

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