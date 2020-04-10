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Hertha Berlin, Bruno Labbadia'yı açıkladı

Alman ekibi Hertha Berlin, teknik direktörlük koltuğu için Bruno Labbadia ile anlaşmaya vardı. Labbadia, takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacak.

| Haber Merkezi
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Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü, Bruno Labbadia oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi. 

LABBADIA, BUNDESLİGA'YI BİLİYOR

Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi. 

Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın, daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti. 

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