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Hertha Berlin'de Salomon Kalou'ya uzaklaştırma cezası

Hertha Berlin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya, antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma cezası verdi.

| Haber Merkezi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, koronavirüse karşı alınan tedbirleri yok sayan görüntülerinin yer aldığı belirtildi. 

TAKIM ARKADAŞLARIYLA EL SIKIŞTI

Takımın dörtlü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı kaydedilerek, "Salomon Kalou, negatif test sonucunun da etkisiyle, yapılan uyarıların aksine soyunma odasında takım arkadaşlarıyla el sıkışarak selamlaşmıştır." denildi. 

Fildişi Sahilli futbolcunun salgının ciddiyetinden habersiz bir tavır sergilediği ve kuralları çiğnediği aktarılarak, "Kulüp, bu nedenle söz konusu futbolcuyu antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

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