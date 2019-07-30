Hesabında sadece 6 euro kaldı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. 2015 yılında futbolu bırakan eski yıldız, biriken borçları ve yaşadığı yer olan Porto Alegre’deki hukuki problemler nedeniyle batma noktasına geldi.

İspanya'nın köklü spor gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre, yetkililer yaptıkları araştırmada ünlü futbolcunun hesabında sadece 6 euro bulabildi.

BATMAK ÜZERE

Brezilya basınından Folha de Sao Paulo’nun haberine göre Sambacı'nın 2.51 milyon dolarlık ceza sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından 57 adet mülküne el konuldu.

2.06 milyon dolarlık ihtarname ve vergi borcu bulunan Ronaldinho’ya ulusal Hazine Başsavcısı, 793 bin dolar da ceza verdi. Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz, Ronaldinho’nun borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını ifade etse de resmi sistemde bu borçların aktif olarak gözüktüğü bildirildi.

Efsane futbolcuya çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı da konuldu.