Heung-Min Son 21 ay askerlik yapmaktan kurtuldu

Güney Kore, Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı. Bu başarı takımın yıldızı Heung-Min Son'a yaradı.
21 ay askerlikten yırtan Heung-Min Son'un sevinci - VİDEO
GÜNEY KORE HÜKÜMETİ 21 AY ASKERLİK YAPMASINI İSTEDİ
Güney Kore hükümeti, Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un 21 aylık askerlik yapmasını istedi. Ancak yıldız futbolcu futbol kariyerine devam ettiği için askerlikten muaf olmak istediğini Güney Kore hükümetine bildirdi.
Hükümet Son'un bu talebinin gerçekleşmesi için futbolcudan milli takımda başarılı olmasını istedi.
DÜNYA KUPASI OLMADI ASYA OYUNLARI'NDA KAZANDI
Yıldız futbolcu önce Dünya Kupası'nda şansını denedi fakat burada başarılı olamadı. Bu kez gözünü Asya Oyunları'na diken Son, Japonya'yı finalde 2-1 mağlup etmelerinin ardından istediğini aldı.
ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİ
Alınan başarının ardından Heung-Min Son'un 21 ay askere gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Öte yandan final maçının bitiş düdüğünün ardından Heung-Min Son'un çılgınlar gibi sevinmesi ise futbolseverleri güldürdü.