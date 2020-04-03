Heung-Min Son askere gitti

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde, Tottenham'da Heung-Min Son ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir askerlik konusuyla gündeme gelen yıldız oyuncu, liglere verilen arayı fırsat bilerek takımından izin aldı ve vatani görevini yerine getirmek için ülkesi Güney Kore'ye gitti.

BİRLİĞİNE TESLİM OLDU

Yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması üzerine ülkeye giriş yapan 27 yaşındaki futbolcunun, birliğine teslim olduğu belirtildi.

Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak. Güney Koreli oyuncu, İngiltere’ye döndüğündeyse tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.

ALTIN MADALYAYI KAZANAMASAYDI 21 AY YAPACAKTI

Heung-Min Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı'yla altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.