Heung-Min Son: Babam evlenme dedi, evlenmiyorum

İngiltere Premier Lig ekipelerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son, aşk hayatı hakkında konuştu.

The Guardian'a açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, babasının kendisine "Evlenme" dediğini söyledi.

Evlenmesinin futbol kariyeri açısındn kendisi için iyi bir durum olmayacağının nasihatini aldığını aktaran Son, "Babam, 'Futbol kariyerin devam ettiği müddetçe evlenme.' dedi. Ben de bu nedenle evlenmiyorum. Evlenince ailen, eşin ve çocukların önce geliyor, ardından futbol. Benim kararım ise oynadığım müddetçe futbolun hayatımdaki en önemli şey olması." dedi.

Son, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 26 müsabakada 16 gol 9 asistlik performans sergiledi.