Heung-Min Son maç sonu ağladı

2018 Dünya Kupası'nda Güney Kore ikinci sınavında Meksika'ya da 2-1 yenilerek turnuvaya erken havlu attı.

21 AY ASKERLİK YAPMAK ZORUNDA

Uzakdoğu temsilcisin en büyük kozu Heung-Min Son maç sonrası soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı. Hayli üzgün olduğu görülen Tottenhamlı yıldız yüksek ihtimalle askere gidecek.

Güney Kore yasalarına göre Uluslararası turnuvalar, Olimpiyatlar veya Asya Oyunları'nda madalya kazanan futbolcular ayrıcalık kazanıp istemezlerse askere gitmiyor. 2018 Dünya Kupası'nda artık madalya şansı ortadan kalktığı için Son'un en az 21 ay askerlik yapması gündemde.

Son'un tek şansı Ağustos'ta yapılacak Asya Oyunları'nda takımı ile birlikte madalya kazanmak. Eğer Güney Koreli yıldız görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak.