Heynckes: Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen iyiydi

Farklı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Heynckes, "İlk yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir oyun sergilediler." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DAKİ MAÇI RİSKE ATAMAZDIM"

Teknik Direktör Heynckes, iki ayrı yarı yaşadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi’nde bir takımın maçın başı sayılacak bir dakikada 10 kişi kalması bir çok hesabı alt üst eder. Beşiktaş tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekip. İlk yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir oyun sergilediler. İlk yarının sonlarına doğru ilk golü bulunca rahatladık. İkinci yarıda ise kendi evimizde farklı galip gelmek zorundaydık. İstanbul karşılaşmasını riske atamazdım. Futbolcularımın büyük bir bölümü milli takım oyuncuları, farklı kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.