Heynckes: Beşiktaş ligde şampiyon olur

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri rövanş maçında rahat bir galibiyet almadıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM

Heynckes, karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, Beşiktaş'ın daha önce Vodafone Park'ta Avrupa kupası maçı yitirmediğine dikkati çekerek, "Grup aşamasını namağlup tamamladılar. Çok iyi takım ve bugün zaman zaman bunu gösterdiler. Beşiktaş, özellikle kendi seyircisi önünde iyi futbol sergilemek istedi, hücum futbolu oynamak istedi. Ben rahat galibiyet aldığımızı düşünmüyorum." dedi.

8 GOL ATTIK

Son 16 turundaki ilk maçı 5-0 kazanmalarına rağmen ciddi oynamaları yönünde ifadeler kullandığını hatırlatan Heynckes, "Bunu sergiledik. Son 16 turunda sekiz gol attık. Buradan galibiyetle ayrılmak kolay değildi. Bu ne kadar akıllı takım olduğumuzu gösteriyor. Memnun olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Almanya liginde oynaması halinde durumun ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Bunu söylemek zor. Tecrübelerime dayanarak orta sıraların üstünde olur." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLACAĞINDAN EMİNİM

Heynckes, Vodafone Park'taki atmosfer konusunda ise şunları kaydetti: "Buradaki atmosfer her bir oyuncu için ekstra bir motivasyondur. Böyle taraftarın önünde oynayabilmek sıra dışı. Avrupa'da neredeyse böyle bir atmosfer yok. Belki biraz Napoli'de biraz Glasgow'da var. Burası inanılmazdı. Bunu aşmak gerçekten çok zor. Rakip takımlar için burada oynamanın kolay olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaş'ın namağlup bu aşamaya gelmesinde bunun da etkisi var. Beşiktaş, liginde ikinci ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Takım kadrosunu değerlendirdiğimde şampiyonluk unvanlarını savunacaklarını düşünüyorum, neredeyse eminim."