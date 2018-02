Heynckes: Beşiktaş maçı kolay olmayacak

Beşiktaş maçının 11'ini henüz belirlemediğini kaydeden deneyimli hoca, "Şampiyonlar Ligi için ekstra bir çalışmamız olmayacak, her zamanki gibi hazırlanacağız. Belki rakibimize biraz daha fazla çalışabiliriz. Her şey olabilir. Bu kadar gün öncesinden ilk 11'i kafamda kurmam. Tecrübem gösterdi ki, her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı elemeleri durumunda işlerinin daha kolay olacağını belirten teknik adam, "Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde daha da iyi olacaktır. Eğer Beşiktaş'ı geçebilirsek ki, bu kolay olmayacak, ondan sonra her takımı yenebiliriz." dedi.