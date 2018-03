Heynckes: Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rakibini Vodafone Park'ta konuk etti. Beşiktaş, müsabakayı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Siyah-beyazlı takımın tek golünü Vagner Love kaydetti. Beşiktaş, maç boyunca oynadığı iyi oyunla taraftarları tarafından alkış aldı.

DÜNYADA GÖRDÜĞÜM EN İYİ STATLARDAN BİRİ

Mücadelenin ardından Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes şu ifadeleri kullandı; "Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu. Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası. Ben Beşiktaş'ın bu sezon da liginde şampiyon olacağını düşünüyorum hatta bundan eminim."