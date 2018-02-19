Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kritik maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Jupp Heynckes, siyah-beyazlıların iyi bir takım olduğunu söyledi.

Heynckes: İltifat etmiyorum Beşiktaş çok iyi takım VİDEO

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri sorulan deneyimli antrenör, "Bizim için çok özel burada bulunmak. Herkes başarıyı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlar var, Avrupa'da çok büyük takımlar var. Bazılarının da kendini çok güçlendirdiğini görüyoruz. Favori çemberinin gerildiğini söyleyebilirim. Barcelona, Real Madrid, PSG... Bunların hepsini görmek lazım. Biz kendi geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kulüptür. Her rakip sizin yolunuza taş koyabilir." diye konuştu.





ŞENOL GÜNEŞ ÇOK TECRÜBELİ BİR HOCA

Beşiktaş'ın burada olmasının sürpriz olmadığını vurgulayan Alman hoca, "Beşiktaş'ı çektiğimizde basında bu iyi bir kura dendi. 1 hafta önceden rakibime çalışırım. Beşiktaş'ın İspanya, Hollanda Ligi'nde oynamış, uluslararası oyuncuları var. Tecrübe ile dolu bir takım. Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş'ın bugüne kadar nasıl son 16'ya kalmadığı. Antrenörleri çok tecrübeli bir antrenör. Takımı beraber tutmayı, fit tutmayı bilen, çok iyi futbol oynatan, defans konusunda sağlam duran bir takım. Bunu iltifat için söylemiyorum, bu takım futbol oynayabilen bir takım. Beşiktaş'ın burada olması şans değil. Deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan bir takım. Ben de bunları futbolcularıma anlattım ve söylemeye çalıştım." dedi.





BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Nasıl bir maç beklediği sorulan Heynckes, "Beşiktaş oynamaya, aktif olmaya çalışan bir takım. Elimizden geldiğince onlara baskı uygulamaya çalışacağız. Onlar saklanmayacaklar, biz de saklanmayı düşünmüyoruz. İyi bir maç olacaktır." cevabını verdi