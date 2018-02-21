Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında evinde temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Heynckes'in açıklamaları:

2. YARIDAN DOLAYI MUTLUYUM

İkinci yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Heynckes, "İki farklı 45 dakika gördük. İlk 45 dakika oyunda fazla etkili olamadık, tempo bulamadık. Oyunun öldürücü noktası tabii ki kırmızı kart ve devreden önce oyunun 1-0 olmasıydı. İkinci yarıda başka bir Bayern takımı gördük. Çok güzel goller attık. Topu vermeden oynayabildik, çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle 2. yarıdaki oyunumuzdan dolayı mutluyum." sözlerini kullandı.

10 KİŞİ OYNAMAK ZOR

Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu ve kırmızı kartın kötü etkilediğini belirten tecrübeli teknik adam, "5-0'lık sonucun çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kaldığınızda oynamanız çok zor oluyor. Özellikle Bayern gibi bir takıma karşı oynadığınızda... Ben Beşiktaş'ın hala çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok tecrübeli bir takım. Zor bir durumda İstanbul'a gelmeyeceğiz. Optimal bir durumda hazırlanıp İstanbul'a geleceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde riske girmeye değmez tabii." şeklinde konuştu.

BİLİNDİK OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ

İstanbul'da oynanacak rövanş maçı hakkında da konuşan Alman teknik adam, "Beşiktaş çok iyi bir takım. 5-0'lık sonucu hak edecek bir takım değil. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamamızın bir avantajı vardı. Rövanş için çok dikkatli olmalıyız, burası Şampiyonlar Ligi. İstanbul'da savunma futbolu oynamayacağız ve yine bilindik oyunumuzu oynayarak, elimizden geleni yapacağız." dedi.