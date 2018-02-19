Robben, Müller ve Lewa Beşiktaş'ı yorumladı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç öncesi açıklamalar yapan Heynckes, Robben, Müller ve Lewandowski eşleşmenin zorlu geçeceğini belirtti.

"ŞAMPİYONLUK SÜRPRİZ OLMAZ"

Bavyera temsilcisinin golcüsü Robert Lewandowski, sezonu kupayla bitireceklerini ifade etti. Kicker'a konuşan Robert Lewandowski, "Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa büyük yankı uyandırmaz. Rakibimiz Beşiktaş'ın savunma ve hücum arasındaki dengesi oldukça iyi, ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak şans elde edebiliriz." açıklamalarında bulundu.

Vodafone Park'ta oynayacakları rövanş maçında oluşacak atmosfere dikkati çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum." dedi.

Beşiktaş'ın tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Robben ise, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kolay maç olmaz. Beşiktaş grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım. Onlara karşı iyi hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I İYİ TANIYORUM"

Temsilcimizin zorlu bir rakip olduğunu aktaran Heynckes, "Artık Beşiktaş maçına odaklandık. Beşiktaş kaliteli bir takım. İspanya gibi üst düzey liglerde oynamış bazı oyuncuları var. Onları çok iyi tanıyorum. Önlemlerimizi alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacağımız için lig maçında rotasyon riskine girdik.'' dedi.

Turun favorisi olduklarını söyleyen Müller ise şöyle konuştu; "Beşiktaş'ta, kariyerleri belki çok mükemmel düzeyde seyretmemiş ama yine de çok yetenekli olan bazı oyuncular var. Onlar kendilerini bize karşı ispatlamak için ellerinden geleni yapacaktır. Özellikle Leipzig karşısında sergiledikleri üstün performans, onları kesinlikle hafife almamamız gerektiğini gösterdi. Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz. Wolfsburg karşısındaki arzumuzu Beşiktaş maçına da yansıtmalıyız. Biz ciddi bir takımız ve neler yapabileceğimizi biliyoruz.''

