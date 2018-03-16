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Heynckes: Sevilla, Beşiktaş gibi olamaz

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen ve Sevilla ile eşleşen Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, Beşiktaş ve Sevilla taraftarlarını kıyasladı.

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Heynckes: Sevilla, Beşiktaş gibi olamaz

Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktıktan sonra çeyrek finalde Sevilla ile eşleşen Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, temkini elden bırakmıyor.

"ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIM GÜÇLÜDÜR"

Sevilla ile eşleşmenin mutluluk sebebi olmaması gerektiğini söyleyen Alman teknik direktör, ''İspanya futbolunu biliyorum, Sevilla'yı da biliyorum. Çok yaratıcı bir futbol oynuyorlar. Bence zor bir takip. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi başaran her takım zaten güçlüdür. Sevilla, o takımlardan birisi'' diye konuştu.

''SEVILLA, BEŞİKTAŞ GİBİ OLAMAZ''

Son 16 turunda karşılaştıkları Beşiktaş ile Sevilla'nın taraftarlarını kıyaslayan Heynckes, ''Sevilla'nın stadında da ateşli atmosfer oluyor ama Beşiktaş gibi olamaz. Sevilla ile yazın oynamadığımız için şanslıyız. Çünkü yazın oynasak 40 derece altında oynamamız gerekecekti'' dedi.

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