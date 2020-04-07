Jovanovic, hiç maça çıkmadan kovuldu

Takımının başında hiç maça çıkamayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Milli Takımı Teknik Direktörü Ivan Jovanovic'le yollar ayrıldı.

BAE Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ve ekibinin sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

TAKIMIN BAŞINDA HİÇ MAÇA ÇIKAMADAN AYRILDI

Bugüne kadar takımın başında hiçbir karşılaşmada yer alamayan teknik adamın, mart ve haziran aylarında oynanması planlanan fakat ertelenen 2022 Dünya Kupası Elemeleri ve 2023 AFC Asya Kupası Elemeleri maçlarında takımın başında olması için aralık ayında göreve getirildiği hatırlatıldı.