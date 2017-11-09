Hidayet Türkoğlu'ndan F.Bahçeli basketbolculara sitem

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş'lu 5 oyuncunun A Milli Takım formasını Dünya Kupası elemelerinde giymeyeceklerini duyurmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

YERSİZ VE ZAMANSIZ

Türkoğlu, "Yersiz ve zamansız yapılmış açıklama. Bu arkadaşların böyle erken, bizimle istişare etmeden bu açıklamaları yapmaları beni gerçekten üzdü" dedi.

KUTSAL OLAN TEK FORMA MİLLİ TAKIM FORMASIDIR

Kulüplere her zaman destek verdiklerini belirten Türkoğlu şöyle konuştu: "Ufuk Hoca (Sarıca) kadroyu önümüzdeki hafta açıklayacak. Kadro açıklanınca oyuncularımız da camialarımız da duyarsız kalmayacaktır. Çünkü tek kutsal forma milli formadır. FIBA üe Euroleague arasındaki sıkıntı sadece Kasım'da değil, Şubat'ta ve Haziran'da da olacak. Bunu çözmemiz gerekiyor. İnşallah basketbola zarar geldiği anlaşüır ve konu çözümlenir" dedi.