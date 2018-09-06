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Hiddink Çin U21 Milli Takımı’nın başına geçti

Bir dönem A Milli Takımımızı da çalıştıran Guus Hiddink'in son durağı Çin oldu.

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Hiddink Çin U21 Milli Takımı’nın başına geçti

Tokyo’da 2020’de düzenlenecek olimpiyat oyunlarında mücadele edecek olan ekibin başına geçen 71 yaşındaki teknik adamın, Çinlilere olimpiyatlarda altın madalya kazandırmaya çalışacağı bildirildi.

EN SON CHELSEA'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Hiddink son olarak 2015-16 sezonunda Chelsea’de görev yapmıştı. O tarihten bu yana boşta bulunan Hollandalı çalıştırıcıdaha önce Türkiye, Güney Kore, Avustralya, Rusya gibi A milli takımları çalıştırmıştı.

Çin basını, Çin-Myanmar U21 maçında tribünde görüntüledikleri Guus Hiddink’in takımın yeni hocası olduğunu duyururken, deneyimli çalıştırıcının adı geçtiğimiz günlerde Pekerman’ın yerine Kolombiya Milli Takımı için de geçmişti.

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