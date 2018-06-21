Hierro İspanya'nın oyunundan memnun değil

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Fernando Hierro, İran'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Fernando Hierro'nun açıklamaları; "Oyuncularımın çabaları için gurur duyuyorum. Oyun çok fazla kesildi. Bu durumda oyunun hızını yükseltmek kolay değildir."
BİZİ ŞAŞIRTMADI
"İran'ın işleri zorlaştıracağını biliyorduk, buna şaşırmadık. Dünya Kupası'nda kolay maç kazanamazsınız. En iyi performansımızı gösteremedik."
GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ
"Zor bir maç olacağının farkındaydık. Oyunumuzu geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ancak geliştirirken kazanmaya devam etmek zorundayız"